اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توقف الأمطار وتحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور

الخميس، 12 يناير 2023 11:58 ص
توقف الأمطار وتحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور حالة الطقس
الإسكندرية -أحمد الزغبي 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، منذ قليل تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، وذلك بعد امطار عزيزة ضربت المحافظة منذ ساعات الصباح، مع انخفاض في درجات الحرارة علي أنحاء المحافظة .

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق. 

 وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية  اليوم  الخميس 12 من يناير. 

 ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.

اختفاء الغيوم من السماء واستقرار الطقس
اختفاء الغيوم من السماء واستقرار الطقس

 

استقرار حالة الطقس بالاسكندرية
استقرار حالة الطقس بالاسكندرية
 
الطقس اليوم بالاسكندرية
الطقس اليوم بالاسكندرية

 

جانب من الطقس المستقر بالإسكندرية
جانب من الطقس المستقر بالإسكندرية

 

حالة الطقس فى الإسكندرية
حالة الطقس فى الإسكندرية
 
سطوع الشمس بصورة طبيعية
سطوع الشمس بصورة طبيعية
 

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة