طرق طبيعية يمكن أن تساعد في خفض مستوى هرمون التوتر

كتبت إيناس البنا

الكورتيزول هو هرمون تفرزه الغدد الأدرينالين، وهو هرمون التوتر الذي يساعد الجسم على التعامل مع التوتر.

إطلاق هرمون الكورتيزول مفيد على المدى القصير لأنه يساعد الجسم على التعافي من الإجهاد بسرعة، ومع ذلك، عندما يتم إطلاقه بكميات كبيرة على المدى الطويل، يمكن أن يؤثر على الجسم ويسبب بعض الأضرار الجسيمة.

يمكن أن يؤدى ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم لفترة طويلة جدًا، إلى مشاكل صحية، ويمكن أن تسبب مستويات الكورتيزول المرتفعة أمراضًا مزمنة مثل داء السكري وضغط دم مرتفع وأمراض القلب من بين عدة أمراض أخرى، كما يمكن أن يضر بالجهاز المناعي ويسبب متلازمة كوشينج.

كل ذلك يمكن أن يكون قاتلاً، لذلك وفقا لموقع " webmd"، من الأفضل أن تدير مستويات الكورتيزول في الجسم، وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على خفض مستويات الكورتيزول.

ممارسة الرياضة تساعد في خفض مستويات الكورتيزول:



عند ممارسة الرياضة ، يفرز جسمك الكورتيزول الذي ينخفض ​​بعد بضع ساعات. ومع ذلك ، يجب أن تمارس تمارين منخفضة الشدة وعندها فقط يمكن أن تساعد في خفض مستوياتك.

النوم جيدا:



من المهم أن تنام جيدًا ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل الكورتيزول، عندما لا تنام جيدًا أو تعاني من الأرق ومشاكل النوم الأخرى، فقد يظل مستوى الكورتيزول مرتفعًا. ومع ذلك، إذا كان لديك جدول نوم مناسب، فيمكن التحكم في مستوى الكورتيزول لديك.

تمتع بعلاقات صحية مع الأشخاص من حولك:



عندما تكون لديك علاقات صحية مع الأشخاص من حولك، فمن المحتمل أن يكون لديك ضغط أقل ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض مستويات الكورتيزول لديك. ومع ذلك، إذا كان الأشخاص من حولك يعانون من التوتر والقلق باستمرار، فمن المرجح أن تظل مستويات الكورتيزول لديك مرتفعة.

تناول طعامًا صحيًا ومغذيًا:



يمكن أن يؤثر ما تأكله أو تشربه على جسمك وكذلك على مستوى الهرمونات لديك، لذلك، من المهم أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا حتى تتمكن من التحكم في مستوى الكورتيزول وليس مستوى الكورتيزول المرتفع.