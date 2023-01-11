نائب محافظ المنوفية: سيارات متنقلة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم السلع بأسعار مخفضة

الأمير نصرى

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، بدأنا فى إقامة شوادر ومعارض خاصة بالسلع المخفضة وذلك منذ شهرين، وإقامة شوادر "أمان" للسلع المدعمة، بالإضافة للسيارات المتنقلة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم السلع المخفضة، والمرور على المخابز للتأكد من ضبط الوزن، ومتابعة المحاضر التموينية.

وأكد محمد موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد" نواجه أى تلاعب فى الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين، كما أن هناك متابعة وتواصل دائم للعمل على توفير جميع السلع سواء من خلال الشوادر أو القطاع الخاص.

وتابع محمد موسى: "نحرص على توزيع المنافذ على جميع المناطق ولدينا 84 منفذا، بالإضافة لضخ السلع فى الشوادر التموينية، موضحا أن الشوادر التى تم إقامتها تمت بالمشاركة مع التجار ورجال الأعمال وتضم جميع السلع وتقدم بنفس السعر الذى تقدم به فى شوادر المحافظة بنسبة تخفيض تصل إلى 25% على بعض السلع.

وفى وقت سابق، أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 196 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات ومحطات وقود لقيامهم بيبع الدعم فى السوق السوداء، موضحا أنه يتم مراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.