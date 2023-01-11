مياه كفر الشيخ: تدريب 4740 موظفا خلال عام 2022

كفرالشيخ – محمد سليمان

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة كفر الشيخ، دورات تدريبية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتأهيل العاملين بالشركة، لتقديم الأداء المتميز لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، والمستفيدين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء مهندس حسن عبد الغني القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

صرح اللواء مهندس حسن عبد الغني القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بقيام الإدارة العامة للتدريب بتدريب 4740 موظف الشركه، بعدد دورات 400 ٠ دورة تدريبيه .

وأضاف عبدالغني، أنه تم تنظيم دورة تدريب فني 155 دورة بحضور 2126 متدربا، وعقد 16 دورة مالية ل 218 متدرباُ، وتنظيم 45 دورة تدريبية ادارية، ل 738 متدرباً، كما تم تنظيم 6 دورات تدريبية و5 ورش عمل، في مجال تكنولوجيا المعلومات، حضرها 177 متدرباً.

وأكد عدالغني، في مجال التدريب الالكتروني اون لاين، تم تنظيم 148 دورة تدريبيه ، حضرها 1177 متدربا ، وتدريب خارجي 26 دوره ل 204 متدربا ، مشيراً إلى ضرورة تقديم هذه الدورات ، وتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين، فى إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين ، وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى و لاكتساب مهارات أكثر وأدق فى العمل والمساهمة بشكل فعال لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.