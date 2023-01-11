محافظ كفر الشيخ: تشغيل العيادة الخارجية بالفترة المسائية بمركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد والقلب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تشغيل العيادة الخارجية في الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بإشراف الدكتور ياسر عماره، مدير مركز أبحاث الكبد والقلب، والدكتور رضا يونس، رئيس الهيئه الطبيه بمركز الكبد والقلب بكفر الشيخ، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،و الدكتوره مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور ياسر عماره، مدير مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، يتم الكشف يوميا بواسطة نخبه ممتازه من الاستشاريين والأخصائيين ويوجد بالعيادة جهاز أشعه تلفزيونيه علَي البطن و جهاز فبيرو سكان، لتحديد مدى درجة تليف الكبد.

الجدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ سبق وأعلن عن استقبال المرضى بالفترة المسائية بالتخصصات المختلفة بفرع كفر الشيخ للتأمين الصحي الخدمة لأهالي المحافظة بالفترة المسائية بعيادات العبور، وعمر بن الخطاب،و الصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، و عيادة الحامول من الساعة الخامسة للساعة الثامنة مساء.

والتخصصات المتاح العمل بها بالفترة المسائية من الساعة الخامسة للثامنة مساء، بعيادة العبور"الباطنة النساء، العظام، الجراحة، الاطفال، الممارس، الاسنان، تركيبات الأسنان، التحاليل و الاشعه" و بعيادة عمر بن الخطاب" العظام، الباطنة، والسكر ، القلب، الصدر، الممارس، المعمل"، وبالصحه المدرسية كفر الشيخ" الغدد الصماء، الأنف والأذن، الأطفال، التحاليل"، وبعيادة عثمان بن عفان بدسوق" الباطنة ، القلب، العظام ،المسالك، الرمد، التحاليل"، وبعيادة الحامول" الباطنة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، الممارس، التحاليل".