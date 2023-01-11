محافظ المنوفية: 84 معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تمت إقامة 84 معرضا وشادرا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الداخلية لتوريد 1165 طنا من الأرز لبيعها بأسعار مخفضة بكل الشوادر، وجارى توريد 1908 أطنان أرز شعير سيتم ضخهم أمام المواطنين.
وأضاف محافظ أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة مع الجمعيات الأهلية لتقديم كراتين وشنط مواد غذائية بالمجان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
مشيراً إلى أنه خلال النصف الأول من يناير الجارى تم تحرير 1777 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة بنطاق المحافظة.
وأكد محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فتح 8 معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم فتح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد وجه إنذارا شديد اللهجة للعارضين والتجار بمعرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية والمقام بشارع صبرى أبو علم بحى غرب شبين الكوم، قائلاً إنه في حالة عدم الالتزام بتقديم أسعار مخفضة لن يتم السماح بالمشاركة بالمعارض والاستبدال بتجار آخرين، وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ولن أسمح باستغلال المواطنين جاء ذلك خلال تفقده لمنتجات المعرض ومراجعته لأسعار العارضين لاحظ ارتفاع أسعار بعض السلع مقارنة بمثيلاتها بالأسواق وعدم التزام التجار بتقديم أسعار مخفضة ، وعلى الفور استدعى المحافظ وكيل وزارة التموين وكلفه بالمتابعة اليومية والدورية على كافة المنافذ وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة لمراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار ، وأشار المحافظ إلى أنه قد تم تقديم كافة التسهيلات أمام العارضين والتجار لبيع منتجاتهم وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية.
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