محافظ المنوفية: 84 معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وأكد محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فتح 8 معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم فتح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء .