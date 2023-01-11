الكشف على 189 حالة فى قافلة طبية بقرية بيتيس بالمنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة مدينة السادات، اليوم الأربعاء، قافلة طبية مجانية لقرية "بتيبس" مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات حرصاً منهما لتعظيم دورها المجتمعي لتطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية.

تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع عام 2021 ، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه والبيطريه والزراعية.

تحت رعاية الدكتورخالد محمود جعفر رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدي الشامي، مديرعام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة . ضمت القافله العديد من العيادات من (باطنة ، أطفال ، عظام ، جلدية وكذلك التحاليل الطبية).

وأعرب الدكتور خالد جعفر عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشروعات البيئية والتنموية، وكذلك منظومة العمل المشاركة فى هذه المبادرة متمثلة فى كلية الطب البيطرى، والإدارة الطبية، ومعهد الهندسة الوراثية، وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل الشامله لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا فى المرحله الثالثة من المبادرة، بمراكز وقري المنوفية "شبين الكوم و تلا وبركة السبع " ، كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دوريه للمناطق والفئات الأكثر إحتياجا.

وبلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة 189 حالة بواقع 39 حالة أطفال، 50 حالة باطنة، 33 حالة جلدية ،17 حالة تحاليل و50 حالة عظام . وأعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل بالقرية.