دراسة أمريكية تقارن بين الحميات لإنقاص الوزن بشكل أسرع

كتبت فاطمة ياسر

يعد فقدان الوزن أحد الأهداف لدى الكثيرين، وحول ذلك أشارت الدكتورة نالتيا فان أخصائية التغذية ومستشارة الغذاء والتغذية فى مركز مايو كلينك الطبى بولاية وتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية ، إنه بشكل عام فإن الأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن الزائد يشعرون في الحيرة من تناولهم للطعام، والمنع للوصول للوزن المثالي.وفقا لما نشره موقع Mayo Clinic.

وقالت إنه يجب عليك دمج النظام الغذائي اليومي بالحميات لكي تستطيع أن تفقد الوزن الزائد دون اتباع حميات مختلفة، فإجراء تغييرات على عاداتنا الغذائية عملية تستغرق وقتًا، امنح نفسك استراحة، وحدد هدفًا واحدًا في كل مرة، و اعمل من خلاله، و عندما تكون ناجحًا ، ستشعر بمزيد من القوة للقيام بالهدف التالي، وهكذا.

نعم ، يستغرق الأمر وقتًا، ولكن تذكرأن هذا يتعلق بصحتك، ولا يتعلق الأمر بالوزن، وأنك ستحصل على صحة جيدة، لأنه إذا خسرت 10 كيلو من وزنك الزائد أو 20 فأنت بهذا الأمر ستتحسن صحتك بشكل جيد.

وأضافت، أن فقدان الوزن يتطلب أن تتناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه في يوم واحد ، وبغض النظر عن النظام الغذائي الذي تتبعه، و يجب أن يلبي احتياجاتك الغذائية.

- اتباع الصوم المتقطع:

يتطلب هذا النظام الغذائي، أن يأكل الناس خلال ساعات محددة من اليوم ، أو يحدوا بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية في أيام معينة من الأسبوع، وأظهرت الدراسات أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد على إدارة الوزن ، واستقرار مستويات السكر في الدم ، وتحسين صحة القلب ، وتحسين صحة الدماغ والذاكرة.

وحث الخبراء على ضرورة أن يكون جدول الصيام المتقطع الخاص بك أن يتناسب مع حياتك، وتأكد من أن الساعات أو الأيام التي تتناول فيها الطعام تتناسب مع أنشطتك اليومية، ولذلك إذا تناولنا العشاء في الساعة 7 مساءً، فلنقل، من ذلك الحين وحتى الاستيقاظ لتناول الإفطار، فقد يكون هذا صيامك المتقطع، وهذه ليست فكرة سيئة ، لأن الكثير من الناس يجلسون ويتناولون وجبة خفيفة بعد ذلك، و تناول العشاء واستهلك الكثير من السعرات الحرارية الزائدة من جميع الوجبات السريعة.

- النظم الغذائية الصحية للقلب .. البحر المتوسط وداش:

إن النظامين الغذائيين متشابهان للغاية ، وبينما يمكن أن يؤدي كلاهما إلى فقدان الوزن، وتحصل على الفوائد الصحية ، فحمية البحر الأبيض المتوسط ​​لها معظم العلم وراءها وتوصف بأنها وسيلة للحفاظ على صحة القلب، ويعتمد النظام الغذائي على مأكولات البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​وعادة ما يكون غنيًا بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

ويمكنك أيضًا تناول كميات قليلة إلى معتدلة من منتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن، فأسلوب البحر الأبيض المتوسط ​​في تناول الطعام هو زيت الزيتون البكر الممتاز بدلاً من الزبدة أو شحم الخنزير ، وكميات صغيرة من الجبن للتوابل فقط ، وكميات صغيرة من اللحوم في الغالب كتوابل أو للنكهة، والكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك والبقوليات، و هذا هو البحر الأبيض المتوسط ​​الصحي.

ونظام الداش يعتمد علي الحد من ارتفاع ضغط الدم، ومن دراسات بحثية برعاية المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم، فالغرض منه هو المساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين مستويات الكوليسترول.

فهذه الحمية تحتوي على كمية لا بأس بها من منتجات الألبان بسبب نسبة الصوديوم و البوتاسيوم في منتجات الألبان، و إنها تحكم جيد جدًا في ضغط الدم.

-الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو:

يحد نظام الكيتو الغذائي بشدة من تناول الكربوهيدرات ، مع زيادة تناولك للدهون والبروتينات، والهدف هو الوصول إلى حالة الكيتوزية ، وهي حالة استقلابية حيث تحرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من حرق الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، ويمكنك إتباعها عن طريق تناول دهون صحية.