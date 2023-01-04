الغذاء والدواء الأمريكية: تراجع أزمة أدوية الحمى والأنفلونزا لدى الأطفال

وأكدت إدارة الغذاء والدواء - في بيان ، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "تراجع أزمة أدوية الحمى والأنفلونزا وضيق التنفس لدى الأطفال نسبيا مع بداية العام الجديد، ولكن الكميات مازالت بعيدة عن المستويات المثالية ".

بدوره، قال رئيس الأغلبية النيابية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "يجب إعطاء الأولية لهذه الأدوية الآن، حيث تمتلك إدارة الغذاء والدواء صلاحيات لجعل أدوية الأنفلونزا في قمة سلم الأولويات .. ولكن مع تناقص عدد العمال حاليا يجب العمل ضمن إجراءات استعدادية " .

يذكر أن الأدوية الناقصة هي تلك التي يتم بيعها من غير وصفة طبيب، حيث وضعت شركات الصيدلة الكبرى بالولايات المتحدة معايير جديدة لبيع الأدوية .