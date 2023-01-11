"خريجى الأزهر" تطلق الدورة التدريبية الـ17 لأئمة ليبيا بالتعاون مع أكاديمية الأزهر

كتب لؤى على

افتتح اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، الدورة التدريبية لعدد 20 من دعاة ليبيا، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب خلال شهر يناير الجاري.

حضر افتتاح الدورة الدكتور حسن الصغير - رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة.

قال الدكتور الهدهد: إن أصحاب الآراء المنحرفة يعملون من خلال أجندة خارجية الغرض منها تشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف وإشاعة الفوضى في المجتمعات لذلك يجب الحذر من هذه الجماعات المتطرفة وأن هذه الدورة تأتي في إطار مناقشة القضايا الفكرية الشائكة التي يعمل على ترويجها هؤلاء المتطرفون.

قال الدكتور عبدالدايم نصير: إن الفوضى التي يثيرها هؤلاء المتطرفون تنعكس آثارها على الشباب الذين يستهدفونهم في المقام الأول.

وأكد الدكتور حسن الصغير في كلمته قائلا: "إننا في هذه الجلسة نحاول استقراء المشكلات الفكرية التي تواجه المجتمع الليبي حتى يتمكن المتدربون من مواجهة أصحاب الفكر المتطرف والذي يحاول سحب البساط من تحت أقدام الفكر الوسطي في ليبيا من خلال الجانب الخيري وغيره لجذب الشباب.

وكانت قد وقعت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأهرام الصحفية وشركة "سكيلز بلس" لتنمية المهارات بشأن التعاون من خلال مبادرات المنظمة؛ لتمكين المتدربين الطلاب والخريجين من الأدوات التى تؤهلهم لسوق العمل من خلال التعليم الرقمى فى مبادرة تحت عنوان "المصمم المحترف" للبرامج الثنائية الأبعاد.

وأكد الدكتور عبدالدايم نصير - أمين عام المنظمة أن توقيع الاتفاق يأتى فى إطار الاهتمام بالتحول الرقمى لمساعدة الطلاب والخريجين وأبنائنا الوافدين؛ لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وأن هناك بعض البرامج التى تهتم بالطلاب الوافدين لمساعدتهم فى تنمية قدراتهم عندما يعودون إلى بلادهم وهو من أهم الأدوار التى تعمل المنظمة عليه فى إطار دور الأزهر فى الداخل والخارج.

وقال مسئول مركز الأهرام "إيماك" إن هذا التوقيع سيكون بداية لمشروعات كبيرة سيتم التعاون مع المنظمة لاقامتها لمساعدة الطلاب والخريجين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.