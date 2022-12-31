حصاد 2022.. فروع منظمة خريجى الأزهر بالمحافظات قوافل توعوية تنشر المنهج الأزهرى

كتب ــ لؤى على

واصلت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، بالمحافظات أنشطتها وفعالياتها علي مدار العام 2022، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ ما بين القوافل الدعوية والتوعوية وما بين الندوات وورش العمل، لترسيخ وسطية الإسلام، من خلال نشر المنهج الأزهري الوسطي داخل المجتمع، من خلال فروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، كما واصلت تحركاتها لتصل إلى القرى والنجوع، تحقيقًا للتواصل المباشر مع المواطنين، الأمر الذى كان له الأثر في زيادة الوعي الديني والوطني وغرس القيم لترجمة رسالة الأزهر التي تعكس الفهم الحقيقي للدين الحنيف.

وعقدت الفروع الداخلية مئات الأنشطة الفكرية التى تناسب مختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب، كما نجحت فى تسيير قوافل توعوية بهدف تحصين الشباب من الوقوع فريسة للأفكار المغلوطة.

وشهد العام 2022، العديد من التكريمات والإشادات لفروع المنظمة بالمحافظات، كان الأبرز تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفضيلة د. سيف رجب قزامل - رئيس فرع المنظمة بالغربية، فيما أشاد العديد من الشخصيات في المحافظات عن جهود فروعها كان أبرزها أيضا :

• د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أثني على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، لاسيما تبنيها ومشاركتها في العديد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف رفع الوعي والتثقيف لكل فئات المجتمع، والتي تستهدف أن يكون المواطن شريكا أساسيا وداعما لخطط الدولة التنموية التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نتجت عنها استراتيجية بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

• القس بولس نصيف يعقوب ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا وعضو صانعي السلام يشيد بما تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من جهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، ويؤكد علي نتاج التعاون معها في إيضاح أهمية الوطن وتفسير الدين ووسطيته والبعد عن الأفكار المتطرفة ونشر القيم والتسامح بين المجتمع والانتماء للوطن وتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية والتجمل بالأخلاق .

• الشيخ صالح سالم عطوة شيخ قبيلة أولاد سعيد بمدينة الطور أشاد بدور المنظمة، وأكد انها تقوم بدور مهم مع البدو حيث تقوم بمساعدتنا علي تعليم أولادنا وشبابنا الفكر الوسطي من خلال الندوات التي يعقدها فرعها بمحافظة جنوب سيناء، كما تقوم المنظمة بإرسال مجلة نور للأطفال لطلبة المعاهد الدينية والتي يتعلمون منها محبة الآخر وعدم العنصرية وزرع الوطنية.

• القس أرميا عبده - مسؤول لجنة الحوادث والأزمات بايبارشية بني سويف –أكد علي جهود المنظمة خاصة فرع بني سويف، حيث رفع الوعي لدي المواطنين ومواجهة العنف، وكذا المبادرات المثمرة خاصة في قري بني سويف والتي أسهمت بشكل فعال في تغيير الأفكار المغلوطة.

وعلى مستوى القوافل نجحت المنظمة فى تسيير المئات، حيث عقدت الفروع العديد من القوافل الدعوية والطبية والاجتماعية من أهمها:

• أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر بالتعاون مع بيت العائلة، قافلة توعوية وثقافية لمحافظة جنوب سيناء لنشر وسطية الإسلام، وتعاليمه السمحة، وترسيخ قيم المواطنة، وإبراز دور الأزهر والمنظمة في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، ضمت عدداً من أعضاء المنظمة بفرع الأقصر واعضاء بيت العائلة وعلى رأسهم فضيلة د.محمد الرملي حسين- نائب رئيس فرع المنظمة الأقصر، جابت معظم مدن محافظة جنوب سيناء ومنها، الطور، وادي الطور، شرم الشيخ، مدينة دهب؛ حيث أُقيمت الندوات في دور الثقافة والتجمعات البدوية لعواقل البدو من أهالي المحافظة.

• قافلة دعوية بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل ووعظ الفيوم؛ لنشر الفكر الوسطي بقرية الحسينية، بمشاركة ما يقرب من 70 سيدة وفتاة، ناقش برنامجها، مخاطر الفكر المتطرف والتحذير من الغلو والتشدد؛ وتنبيه الأهالي على الانتباه من تلك المخاطر وحماية الأبناء من التعرض لتلك الأفكار المتطرفة، كما تم التأكيد على أهمية مكانة المرأة في الإسلام وإكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لها، حيث جاء الإسلام ليوضح الدور الإيجابي للمرأة داخل المجتمع والذي لا يقل أهمية عن دور الرجل، كما تم التطرق لقضية الزواج المبكر للفتيات والمغالاة في متطلبات الزواج.

• قافلة لمحافظة الإسكندرية، ضمت نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر وأعضاء فرع المنظمة بالغربية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتفنيد الأفكار المتطرفة ومناقشة قضايا العصر، شملت زيارات لمديريات الأوقاف والوعظ والإسكندرية الأزهرية، ولقاء الشباب في: مكتبة الإسكندرية ـ كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ـ مسجد على بن أبى طالب ـ مديرية التربية والتعليم ـ مركز شباب سموحة ـ كنيسة البشارة الأرثوذكسية ـ المؤسسة العربية للسلام ـ مركز شباب الأنفوشي.

• مشاركة فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظات: الدقهلية ـ الغربية ـ البحيرة ـ المنوفية ـ دمياط)، بفعاليات ملتقي (الوعي قضية وطن) بميت غمر بقرية الحاكمية، تناول الملتقى دعم قضايا الوطن والعودة بالدين الي البيوت وتعزيز دور الأزهر الشريف في الدعوة وتصحيح المفاهيم ومحاربة الظواهر السلبية بالمجتمع.

• أطلقت المنظمة فعاليات القوافل الطبية و التنموية والتوعوية لأهالي منطقة أبو العباس مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، التي شاركت فيها المنظمة بالتعاون مع مديرية الصحة ، وحرصت على الاهتمام بالجانب التوعوي للصغار والنشء حيث قامت بتوزيع بعض أعداد مجلة نور وإصداراتها المختلفة على أطفال المنطقة وتشجيعهم على القراءة ومتابعة إصداراتها المتنوعة بمحتواها الجاذب للأطفال، ومشاركة الأطفال أطراف الحديث عن طموحاتهم وآمالهم المستقبلية من قبل القائمين عليها.

• نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فاعليات اليوم الطبي بالتعاون مع أبشر للرعاية الطبية والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية

• قافلة اليوم الطبي لجميع العاملين بالأزهر الشريف ببني سويف بمشاركة الجهات الطبية المتنوعة - مستشفيي دار العيون ببني سويف - ودار التقوي لعلاج وتجميل الاسنان وبمشاركة صندوق علاج ومكافحة الادمان .

أنشطة وفعاليات لتصحيح المفاهيم وبناء الوعي:

عقد فرع بني سويف بالتعاون مع المحافظات المختلفة وبالعديد من القرى، أطلقت المنظمة مبادرة جماهيرية حول "تصحيح المفاهيم وبناء الوعى" تضمنت العديد من اللقاءات والمحاضرات عن المبادرة وأهدافها، والتأكيد على ، فضلا عن تنفيذ ندوات جماهيرية تناولت موضوعات: "الشباب وتصحيح المفاهيم وبناء الوعي " ، “أمن الوطن وسلامته ضد الشائعات" ،" الجهاد في سبيل الله وحقيقته"؛"وسطية الإسلام .. دروس الهجرة النبوية"، "تعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة" ،"ترسيخ المنهج النبوي الوسطي" ،"مكارم الأخلاق"،واقام العديد من المبادرات التي تهتم برعاية المرأة المصرية ومواجهة القضايا مثل زواج القاصرات وختان الإناث.

وعقد فرع المنظمة بمرسى مطروح العديد من الندوات التوعوية لتعزيز قيم التسامح ومواجهة الأفكار المتطرفة، كما عقد سلسلة لقاءات وندوات تثقيفية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، كما أقام فرع المنظمة بالمحافظة، عددًا من الندوات منها "التمسّك والترابط يحمي من الفرقة والانقسام" ، "رسالة سلام للإنسانية" ، "الانتحار ومقاصد الشريعة من حفظ النفس البشرية، "دور المرأة في ترسيخ مكانة الوطن في عقول النشء" ، "الوطن أمانة والحفاظ عليه واجب ديني"،"صور التضحية من أجل الوطن"، "الانحرافات السلوكية"، "الإسلام دين السماحة والرحمة"، ، "نشر صحيح الدين" ،"التسامح ونبذ العنف والإرهاب"، "دور الأسرة في مواجهة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة"، "تأصيل روابط العيش الروحي بين الأديان وأثره في مواجهة الفتن"، "تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر"، "تفنيد فكر التنظيمات الإرهابية"،"حماية الشباب من التطرف في لعب الأسر دورها الإرشادي"،"التطرف الفكري والانحراف الأخلاقي"، "التعايش السلمي والمسئولية المجتمعية" ، "التنظيمات الإرهابية تعمل على جذب الشباب بالمال لخطف الهوية الدينية".

وكذا قام فرع المنظمة بالبحيرة بالعديد من الأنشطة منها ندوة: "الحرية في منظور الإسلام"، "المواطنة"، "التطرف الفكري وأثره على المجتمع"، “لا للمغالاة، "الوسطية والأخلاق في الإسلام"، "تربية النشء في الإسلام"،"مخاطر التواصل الاجتماعي" ،"الإسلام حرّم الفتنة، "الإسلام حرّم العنف والتطرف"، "الأشعرية وإعمال العقل في فهم النص"

وأطلق فرع المنظمة بالدقهلية العديد من المبادرات والفعاليات التى تستهدف نشر المنهج الأزهرى، من أبرزها دورة "إعداد الكوادر الأزهرية الواعدة"؛ لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ، ومعلمي المعاهد الأزهرية، والطلبة والباحثين، وتدريبهم تدريبًا جيدًا على كيفية الرد من المنظور الشرعي الصحيح على ما يثار من قضايا مهمة على الساحة الآن.، دوة ثقافية دينية بعنوان "تدبّر القرآن الكريم"، ،"تصحيح المفاهيم المغلوطة (سورة المائدة)" ، "حرمة قتل النفس في الشريعة الإسلامية" ، "منحة طلائع الإيمان" لمدة شهرين للأطفال من سن 6 إلى 16 عاما ،ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة وتفنيد الأفكار الشاذة ونشر القيم الإنسانية" ،وعقد عددا من الندوات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات.

كما واصل فرع الأقصر اطلاق العديد من الندوات منها (خطورة التفكك الأسري على المجتمع)، "محبة الله عز وجل للعبد"، ندوة تثقيفية للأطفال بمركز إدراك للتدريب ندوة “حسن الخلق”.

وعقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالوادي الجديد، ندوة .. "حب الوطن .. مصر ومكانتها وفضل أهلها"، وعددا من الندوات العامة عن ترسيخ قيمة المواطنة.

وواصل فرع المنظمة بالغربية أنشطته المتنوعة منها "دور الأزهر الشريف في الفتوى وصحيح الدين الإسلامي" ، "توضيح بعض الأحكام الشرعية في بعض القضايا" ، " حرمة استباحة القتل والترويع للآمنين" ، "كيف نحمي شبابنا من التطرف"، "الجمهورية الجديدة وبناء الوطن لقاء المحبة والإخاء"، "العنف وآثاره الاجتماعية وكيف عالجه الإسلام"، "محاربة الفكر المتطرف والفتوى المضللة"، "كيف حارب الإسلام العنف والتطرف؟" ،"الولاء والانتماء وحب الوطن"، ملتقى دعوي العلمي بعنوان "نحو الفهم الصحيح للإسلام لمواجهة الفكر التطرف"، "ضوابط الفتوى" وذلك بالجمعية الشرعية بطنطا،"فقه مقاصد الشريعة".

كما عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج، لقاءات دينية بعنوان "خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات على المجتمع" ، تكريم الفائزين بمسابقة "الصوت الحسن" ، بمركز شباب الري بمدينة سوهاج، كما عقد فرع أسيوط، العديد من اللقاءات والندوات، وعقد فرع الفيوم ندوة "البُعد الأخلاقي والنفسي والاجتماعي".

كما عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية ندوات عن "الشباب ومقاومة الشائعات "،"موقف الإسلام من العمليات الانتحارية"، "دور المؤسسات الدينية في بناء الشخصية الوطنية ومعرفة حق الوطن

وعقد فرع المنيا العديد من اللقاءات "العبادات وأثرها في تربية النفس" ،"الإرهاب وكيفية التصدي له" ، "أساليب وآليات محاربة الفكر المتطرف ودور المؤسسات الدينية في ذلك"،"مسئوليتنا تجاه المجتمع نحو التغيير للأفضل" ، "دور الشباب في تنمية المجتمع" ، "التعاون المشترك بين أبناء الوطن الواحد" ,ونفذ الفرع عددا من الدورات التدريبيه يالتعاون مع مديرية الأوقاف عن تفنيد الأفكار المتطرفة.

وعقد فرع دمياط العديد من الندوات تحت عنوان "حرمة التكفير ومخاطرة"،"حرمة التكفير ومخاطرة"، بمركز شباب الخياطة ،بعنوان "خطر التكفير على المجتمع المسلم"، "خطورة الغلو وأسبابه". ،"حرمة القتل في الإسلام"، "الهجرة النبوية تعلمنا أهمية الوطن"، "التطرف الفكري"، بعنوان "الإرهاب أخطر مشكلات العصر"، " ترسيخ وسطية الإسلام".

وشهد فرع جنوب سيناء العديد من الندوات ، منها ندوة بعنوان "الوحدة الوطنية" ، "حرمة سفك الدماء" ، "الأخلاق القويمة والفطرة السليمة هي أساس بناء المجتمع"، مبادرة "بر الأمان وسلامة المجتمع"، "الاهتمام بالتغيرات المناخية ضرورة هامة وملحة"، ،" دور الشباب في بناء الأوطان"، "تربية الأبناء في الإسلام"، "دور المسجد في نشر الوسطية والمحبة، "حب الوطن فطرة داخل الإنسان" ،"الفتن وخطورتها" ،بعنوان "حرب إفساد الشباب"، بمعهد فتيات طور سيناء.