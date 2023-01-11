حملة للجنة حماية المستهلك على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أشرف" اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك، و استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وعد من المراكز والمنشآت الطبية والعبادات الخاصة والمعامل بدائرة مركزى الواسطى وبني سويف،وذلك بحضور :علاء الصغير، فواز رجب نائبي رئيس مدينة بني سويف، ، الدكتورأحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة،والدكتور سامي الدهشوري _الطب البيطري، ومسؤولى فرع جهاز حماية المستهلك،والتموين والتمريض ومباحث التموين

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية وصحية ،شملت: 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم إصدار فواتير بالمخالفة للقانون،و 7محاضر لعدم إتباع اشتراطات النظافة الصحية، ومحضر لأحد المخابز البلدية لنقص الوزن، ،ومحضرلصاحب مخبز سياحي لاستخدامه دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية ، والتحفظ على 3 أجولة ، وذلك بمدينة بني سويف ، بجانب غلق وتشميع مركز للعلاج بالأعشاب "بدون ترخيص" بمدينة الواسطى ،وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تأتى هذة الحملات في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ،وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.