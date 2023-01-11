توقعات بأمطار مسائية فى الإسكندرية بنسبة 60% على مناطق متفرقة

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، طقسا مائلا للبرودة فى شهر طوبة، ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم ليلا أمطار تبدأ خفيفة تزيد شدتها مع الساعات الأولى من يوم غد الخميس لتكون متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا .

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%).

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ،والابلاغ على أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

فيما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على إن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار و بعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار الى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.