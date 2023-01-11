امتحانات الثانوية العامة 2023 .. لجان الاختبارات بدون وسائل إلكترونية

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بدون أي وسائل إلكترونية، موضحة أنه لن يسمح للطلاب بدخول الامتحانات بالتابلت أو أى وسيلة إلكترونية أخرى كأجهزة الهاتف المحمول أو سماعات وساعات ذكية، حيث سيتم التصدى لمحاولات الغش التى تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت أن الامتحان يعقد بنظام الأوبن بوك ولكن لن يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بأجهزة التابلت، ولكن البديل عبارة عن تسليم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن المفاهيم والقواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب للإجابة عن أسئلة الامتحان حسب طبيعة كل مادة.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا أخطاء، وأن نظام الامتحان سيكون محكما جدا وخال من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة، مشددا على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية بواسطة مصحح وهو المعلم والفرق الوحيد في التقليدي أنّ المعلم يصحح الورقة التي أمامه، أما في الحالي فيصحح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحة أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.