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امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 معلومات مهمة عن أسئلة الاختبارات

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:30 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 معلومات مهمة عن أسئلة الاختبارات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، ونقدم فى التقرير تفاصيل أسئلة الامتحان.
 
1- الأسئلة تشمل 85% اختيار من متعدد بجانب 15% مقالية فى كل مادة.
 
2- الأسئلة ستكون من المنهج الدراسى وتخاطب الأسئلة الفهم ونواتج التعلم والتحليل والتطبيق.
 
3- 30% للفهم و40% للتطبيق والتحليل و30% للإبداع.
 
4- سيتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة.
 
5- مراعاة تناسب الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة والمراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.
 
6- الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال.
 
7- الأسئلة المقالية قصيرة ومحددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة.
 
8- الإجابة عن الأسئلة ستكون واضحة لا تحمل الغاز ولن يختلف عليها أهل التخصص كأعضاء هيئة التدريس.
 
9- امتحانات الثانوية العامة تعقد وفق نظام البابل شيت.
 
10- يتم تسلم الطالب كتيب مفاهيم فى كل مادة ويقوم الطالب بتسليمه للجنة الامتحان عقب انتهاء الاختبار.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

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الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة

سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023

كتيب المفاهيم للثانوية العامة

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

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