اليوم السابع
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إصابة شاب فلسطينى برصاصة فى الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:25 ص
إصابة شاب فلسطينى برصاصة فى الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا فى العشرينيات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وكانت قوة خاصة تابعة للاحتلال "مستعربون" تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب، شرقي مخيم بلاطة، كما داهمت عدة منازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفى وقت سابق، أكد السفير الأمريكى لدى إسرائيل توم نايدس، اليوم الأربعاء، رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطانى وعمليات الضم التى تقوم بها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية .

وقال توم نايدس، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم فى القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء، من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن رفضها أيضا قيام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.

 


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الاحتلال الاسرائيلى

اقتحام قوات الاحتلال لنابلس



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