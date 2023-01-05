اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 10:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد صبى فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

الخميس، 05 يناير 2023 10:00 ص
استشهاد صبى فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد الصبي عامر أبو زيتون (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين؛ ما أدى إلى استشهاد الصبي أبو زيتون، متأثرا بإصابته الحرجة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها نابلس الأسير المحرر حسن عرايشي.

وباستشهاد الصبي أبو زيتون، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى أربعة، بعد أن استشهد الطفل آدم عياد في مخيم الدهيشة ببيت لحم، ومحمد سامر حسن حوشية (21 عاما)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما)، في قرية كفر دان في جنين.

وكان 224 فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022.

 


فلسطين

اسرائيل

نابلس

الاحتلال الإسرائيلي

بيت لحم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة