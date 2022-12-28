اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:17 م
الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن إعلان بنيامين نتنياهو الخطوط العريضة لحكومته اليمينية، بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، هو مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، غير شرعي. 


وأضاف أبو ردينة، في بيان صحفي، أن هذه التصريحات تشكل تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات على المنطقة، ولذلك نقول "على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أن تدرك بأنه دون الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة". 


وأكد أبو ردينة أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة. 


وقال أبو ردينة إنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تحول أقوالها إلى أفعال، حيث التزمت بحل الدولتين وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة".


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