اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 11:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 124 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية

الأحد، 08 يناير 2023 11:00 م
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 124 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية هدم منزلا فلسطينا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وَثَّقَ مركز حقوق الإنسان الفلسطيني هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 124 منزلاً ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية الشهر الماضي.
 
وأفاد المركز الحقوقي أن عمليات الهدم شملت 55 منزلاً و69 منشأة وبيوتاً متنقلة ومراكز صناعية، وبعض تلك المنازل والمنشآت كما وثَّق التقرير أُجبر أصحابها من قبل جيش الاحتلال على هدمها.
 
في السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال الغاشم منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وأخطر بهدم خمسة منازل وثلاث آبار.
 
وفي قرية الجفتلك شمال أريحا جرَّف مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قلقيلية في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

الضفة الغربية

الاحتلال

اسرائيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة