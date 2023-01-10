"تموين المنيا": أسعار السلع بـ"أهلا رمضان" أقل من الأسواق بنسبة تصل لـ30%

محمد شرقاوى

قال أيمن إسماعيل مدير تموين ملوى بالمنيا، إنه يتم توفير السلع الأساسية والاستراتيجية في معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة، مضيفا أن القيادة السياسية وجهت بإقامة معارض أهلا رمضان فى يناير من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 14 و17 جنيها حسب نسبة الكسر، وسعر السكر بـ 16.5 جنيه، والزيت يبدأ من 37 جنيها وحتى 50 جنيها".

وتابع أيمن إسماعيل: "أسعار السلع في أهلا رمضان أقل من مثيلتها في الأسواق بنسبة تصل لـ 30 %.. والمواطن يجد كافة احتياجاته من السلع في معارض أهلا رمضان بمحافظة المنيا".

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 معارض أهلا رمضان في محافظة المنيا بمراكز "العدوة ـ سمالوط ـ ملوي ـ دير مواس ـ مغاغة"، حتى الآن على أن يتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة المنيا بعد غد الخميس تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بالتوسع فى إنشاء المعارض لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه من المستهدف إقامة 9 معارض أهلا رمضان في الوحدات المحلية بأنحاء المحافظة، لافتاً إلى مشاركة 3 سلاسل تجارية كبري بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة عبر 6 أفرع تابعة لهم من خلال إقامة أماكن مخصصة داخل كل فرع وأن مديرية التموين قامت بتقديم تسهيلات للتجار المشاركين في معارض أهلا رمضان تضمنت عدم تحصيل أى مبالغ مالية منهم نظير عرض منتجاتهم بالمعرض بشرط تقديم تخفيضات حقيقية من 20 إلي 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية للمواطنين، وأن تلك التسهيلات تتضمن توفير مساحة وخدمة كهرباء لكل تاجر مجانًا، فضلا عن ثلاجات لحفظ اللحوم والخضروات، وكذلك إطلاق سيارات متنقلة تجوب القري والنجوع لتقديم الخدمات المقدمة في المعارض المقامة للمواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إليها، وتوفير السلع للمواطنين ومنع وجود أي عجز في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية.