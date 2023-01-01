ضبط 23 طن أرز شعير قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن رجال مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كميات من الأرز الشعير لدى مزارعين بمراكز المحافظة لححبها عن التوريد وبيعها فى السوق السوداء بعيدا عن منظومة وزارة التموين بغرض تحقيق أرباح.

وتمكنت حملات موسعة من رجال مباحث التموين بإشراف رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط 23.400 طن أرز شعير لدى مزارعين بمراكز الحامول وبيلا والرياض، بغرض حجبها عن التوريد وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة المختصة التحقيق.

وكان تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كمية من الأرز الشعير في مضربين بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الحملة من ضبط 35 طن أرز في مضربين بدون ترخيص بمركز فوه، لحجبها عن التداول، وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وسبق ضبط 131 طن أرز في حملات تموينية بمدن وقرى المحافظة، في مخازن غير مرخصة، لبيعها في السوق السواء، بأسعار مغالى فيها، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على الاسواق، لضبط المخالفين من التجار، ومنع الاحتكار، بالإضافة التفتيش بالمخازن والمضارب، لضبط كميات الأرز، والتي حجبها أصحاب تلك المخازن والمضارب من التداول في الاسواق، بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.