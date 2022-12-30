ضبط 6 أطنان زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون بيانات بمصنع فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط مصنع لإنتاج الزيوت وبه كمية كبيرة من زجاجات زيت الطعام المعبأة به بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها، مدير مباحث تموين المحافظة بأن مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بدائرة المحافظة يقوم بتعبئة زيت الطعام في عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامه، لبيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على الجمهور بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وعثر به علي كمية قدرها 6,28 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.