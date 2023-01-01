أطعمة تحتوى على مضادات الأكسدة.. أبرزها السبانخ والبروكلي

كتبت نهير عبد النبى

مضادات التأكسد هي المواد التي قد تحمي خلاياك من الجذور الحرة، والتي قد تلعب دورًا في الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن الجذور الحرة هي جزيئيات تنتج عند تكسير الجسم للطعام، أو عند تعرضك لدخان التبغ أو الإشعاع.

قد تساعد مضادات التأكسد، مثل الفيتامينات C وE والكاروتينات، على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، و تشتمل مضادات التأكسد الأخرى التي توجد بشكل طبيعي على مركبات الفلافونويد والتانينات والفينولات وتعد الأطعمة النباتية هي أفضل مصادرها ويشمل هذا الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل وحتى الكاكاو.

إضافة إلى ذلك، عادة ما تكون الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة الغنية بمضادات التأكسد غنية أيضًا بالألياف ومنخفضة الدهون المشبعة والكوليسترول، ومصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن، لذلك استمتع بالتنوع.

يعد التوت الأسود والفراولة والتوت البري من بين أفضل مصادر مضادات التأكسد الغذائية، كما تحتوي البطاطا والجزر والفلفل الأحمر والأخضر والكرنب الأجعد والسبانخ والبروكلي على الكاروتين المضاد للتأكسد، حاول اختيار الخضروات الورقية ذات اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر القاتم والأخضر الداكن كل يوم، الجوز أيضا من أفضل المكسرات التي تحتوي على مضادات التأكسد.

وهناك بعض العصائر التي تحتوى على مواد مضادة للأكسدة مثل عصير الرمان، حتى القهوة والشاي يحتويان على مضادات التأكسد.

تذكر أنه عندما يتعلق الأمر بإضافة مضادات التأكسد إلى نظامك الغذائي، فلا ينبغي أن يكون تركيزك على نوع واحد من الطعام أو مجموعة غذائية واحدة بدلًا من ذلك، احرص على دمج مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.