محافظ الدقهلية يحيل 97 محضر مخالفات بالمخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية: الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية أسفرت عن تحرير 97 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق بمراكز ومدن ميت غمر وأجا والمنصورة والمنزلة و السنبلاوين ومنية النصر، كما تم التنسيق مع الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية للمرور علي محلات الجزارة، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 30 محضر نقص وزن و13 محضر مواصفات و1محضر عدم وجود ميزان حساس و3 محاضر تصرف في دقيق والكمية الظبوطة (عدد 22 شيكارة) و6 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين و3 محاضر عدم وجود قائمة. و14 محضر عدم اعلان عن الاسعار و1 محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و4 محاضر عدم اعلان عن المقررات التموينية و11 محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و1 محضر تجميع سلع مدعمة و3 محاضر تصرف في سلع مدعمة و7 محاضر ذبح خارج السلخانة، وقال انه تم التحفظ على 245 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وكميات من السلع المدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

واكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.