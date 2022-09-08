ضبط سيدة بـ6 طرب حشيش فى الدقهلية تبيع عن طريق الدليفرى

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط إحدى السيدات بمنطقة محمد فتحى، بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وذلك قبل قيامها بترويجها على عملائها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيام سيدة بالإتجار بالمواد المخدر وتوزيعها عن طريق"الدليفري" على عملاءها.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكلت قوة من ضباط وحدة مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط "م م ع "، 32 سنة، ربة منزل ومقيمه بشارع محمد فتحى دائرة القسم.

وبتفتيش المنزل عثر على 6 طرب من نبات الحشيش المخدر، ومبلغ نقدى من المال، وهاتف محمول.

بمواجهة المتحرى عنها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطها الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملاءها وذلك عن طريق قيامها بتوزيع المواد المخدر بطريقة التوصيل إلى المنزل "ديلفري".

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى باشرت التحقيقات.