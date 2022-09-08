غلق وتشميع مطاعم ومخابز لعدم اتباع الاشتراطات الصحية ببورفؤاد

بورسعيد - محمد عزام

واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد بقيادة اللواء محمد عامر رئيس المدينة، اليوم الخميس، حملات مكبرة على المطاعم والمخابز بنطاق المدينة، وذلك لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

جاء ذلك بحضور كلاً من مسعد الأمير مدير مكتب تموين بورفؤاد ولجنة من مكتب أغذية بورفؤاد ولجنة من الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة شملت إدارات شئون البيئة والمتابعة والإشغالات ورخص المحلات والتنظيم والعلاقات العامة .

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدة مطاعم ومخابز مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط عدد من المواد والخامات غير صالحة للاستخدام الآدمي وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل إدارة رخص المحلات لعدم وجود رخص لمزاولة النشاط.

وجاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بإستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة المعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة محال تحضير المأكولات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. مشدداً على بذل أقصى جهد لتكثيف المرور على جميع المحال بأنواعها ومكافحة الغش التجاري.