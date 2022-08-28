ضبط كميات من الأسلاك الكهربائية بدون فواتير فى مدينة بورفؤاد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كميات من الأسلاك الكهربائية بدون فواتير في مدينة بورفؤاد، وكذلك ضبط كميات من علب السجائر غير مطابقة للمواصفات.

أصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تعليماته بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيس الرقابة ورئيس الحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب 1000 متر أسلاك كهربائية رديئة ومقلدة داخل إحدى المحال الأدوات الكهربئية ببورفؤاد بدون أى فواتير دالة على مصدرها مما قد يتسبب فى خسائر مادية لممتلاكتهم وقد تصل إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة سوء وردائة المنتج، مخالفاً أحكام القرار 113 لسنة 1994 لعدم وجود فواتير تثبت صحة المنشأ .

كما تم ضبط كمية تقدر 30 قاروصة سجائر مركات مختلفة مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .