سكرتير عام بنى سويف يناقش الجهود المنفذة خلال 2022 فى مختلف القطاعات

بنى سويف هانى فتحى

واصل اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، لقاءاته الدورية بالتنفيذيين لمتابعة مستوى وجودة الأداء التنفيذى، والموقف التنفيذى للملفات والمشروعات الجاري تنفيذها، ومراجعة ما تم تنفيذه من تكليفات وتوجيهات بالاجتماعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات سابقة للمحافظ بعقد اجتماع نصف شهرى مع المديرين برئاسة السكرتير العام لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات تتعلق بسير منظومة العمل وضبط الأداء وإصلاح وتقويم أوجه القصور الإداري التي يتم رصدها من خلال لجان التفتيش والمتابعة.

واستمع السكرتير العام من المديرين لمقترحاتهم وجهودهم المبذولة في عدد من الملفات الحيوية، وبعض المعوقات التي تعرقل جهودهم، حيث أكد أنه سوف يناقش جهود كل إدارة خلال نصف السنة الأخير، مشددا على أهمية أن يتضمن التقرير أرقام ومراجعات ميدانية دقيقة، ليتسنى تقييم الجهود المبذولة والاستفادة.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توجيهات بالاجتماعات السابقة، الخاصة بتحقيق الانضباط الإداري داخل الوحدات الخدمية والإدارية، وإجراءات مواجهة أية أوجه قصور في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين، مشددا على أهمية مواصلة الجهود المخلصة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمعاملات الحكومية التي تتماس مع احتياجات المواطنين في كافة مناحي حياتهم.



جانب من الجلسات



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جانب من الجلسات