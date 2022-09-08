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الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لطفلة عمرها يومان باستخدام المنظار الضوئي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:18 م
الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لطفلة عمرها يومان باستخدام المنظار الضوئي الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة لطفلة عمرها يومان باستخدام المنظار الضوئى لعلاج انسداد خلقي في فتحة الأنف الخلفية، وذلك بالتعاون بين مستشفيي 30 يونيو، والسلام التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد.
 
وأوضح بيان الهيئة، يعتبر هذا التدخل من التدخلات الكبرى والدقيقة لأنه بالقرب من قاع الجمجمة، حيث استقبلت غرفة الطوارئ المركزية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بلاغ لحالة طفلة عمرها يومين تعانى من صعوبة بالتنفس، وعلى الفور تم إدخالها حضانة مستشفى 30 يونيو حيث كانت الطفلة تعانى من صعوبة بالتنفس، فيما تم التعامل معها علي يد أطباء الأطفال المتميزين بحضانة المستشفى، وتوصيلها سريعًا على أجهزة الأكسجين المناسبة وأثناء الكشف علي الطفلة ومتابعتها تبين إنسداد أنفى على الناحيتين اليمنى واليسرى .
 
وتابع البيان، علي الفور تم عمل أشعة مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية للطفلة للتأكد من تشخيص الحالة، ووجود انسداد وهذا يعتبر عيب خلقى نادر يؤثر على التنفس والرضاعة بالنسبة للطفلة، وعليه تم تأمين مجرى التنفس بالفم حيث أنه المصدر الوحيد للتنفس بالنسبة للطفلة، فيما تم التنسيق لنقل الطفلة لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد لإجراء جراحة عاجلة، وذلك تحت إشراف اخصائي الأطفال من مستشفى 30 يونيو، حتى استقبلها فريق على أعلى مستوى بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، وتمت العملية على الفور بفتح الإنسداد الخلفى باستخدام المنظار الضوئي.
 
واستكمل البيان، بعد إجراء العملية للطفلة استعادت قدرتها على التنفس من الأنف، كما تحسنت قدرتها على الرضاعة الطبيعية، وقد تم إجراء العملية على يد الفريق الطبى المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد.
 
هذا، ويشار إلى أن مستشفيي 30 يونيو السلام التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، حاصلتان على درجة الاعتماد القومية GAHAR 2021، والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وهو ما يعكس مطابقتهما لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.
 
 

الرعاية الصحية

التأمين الصحى الشامل

جراحات الاطفال

انسداد خلقي في فتحة الأنف

اليوم السابع بلس



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