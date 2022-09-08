صحة الإسماعيلية تطلق حملة للتوعية بأهمية غسيل الأيدى والحفاظ على صحة الفم

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية من محافظة الإسماعيلية فعاليات المرحلة الثانية من حملتها للتوعوية بغسل الأيدى والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة، والتي تستمر من الآن حتى منتصف أكتوبر 2022.

وأوضح، بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملة التى تنفذها الهيئة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية تهدف إلى تعليم غسيل الأيدى بالطريقة الصحيحة، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى التوعية بأهمية غسيل الأسنان والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

وتابع بيان الهيئة تستمر حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، بمحافظة الإسماعيلية، على مدار 40 يوما، وتستهدف 250.000 مواطن بالمحافظة، فيما تستهدف الحملة فى المقام الأول الأطفال في كافة المراحل العمرية، إضافة إلى تثقيف ذويهم بالطرق الصحيحة لغسل الأيدى، وأهمية غسيل الأسنان من مرحلة الطفولة.

واستكمل البيان أنه خلال الحملة، يتم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعليم الأطفال أهمية غسل الأسنان، وذلك من خلال ألعاب افتراضية بداخل العيادة المتنقلة التي تجوب كافة أرجاء محافظة الإسماعيلية، لتعليم الأطفال المترددين أهمية غسل الأسنان، إلى جانب توزيع عدد من الهدايا الرمزية و كتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، لحث الأطفال وذويهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الوقاية من العدوى ومكافحتها عن طريق نظافة اليدين أمر بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، مؤكدًا على أن نظافة اليدين والأسنان وإتباع الطرق والخطوات السليمة في العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وإنتقالها، وخاصة الفيروسية منها بما في ذلك فيروس كورونا.

جانب من الحملة بالإسماعيلية



جانب من الحملة بالإسماعيلية



جانب من الحملة بالإسماعيلية



جانب من الحملة بالإسماعيلية



جانب من الحملة بالإسماعيلية



جانب من الحملة بالإسماعيلية



جانب من الحملة بالإسماعيلية



جانب من الحملة بالإسماعيلية