إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية أسفل نفق بياض بصحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب دراجه بخارية أسفل نفق بياض العرب على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أسفل نفق بياض العرب نطاق مركز بنى سويف ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى رمضان محروس عيسى 30 سنة مقيم قرية نعيم ، أشرف محمد محمود 36 سنة، محمد جابر قرنى 25 سنة مقيم قرية الحكامنة مصابين بكدمات وجروح وسحجات ويتلقون العلاج داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.