بلاغ بميل فى أحد الأبراج السكنية بالفشن.. والأجهزة التنفيذية تقرر إخلاءه

بني سويف- هانى فتحى

أصدر المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، تعليماته بغلق الشارع المؤدى إلى برج بأحد شوارع مدينة الفشن بسبب ميلانه، وانتقل مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة الفشن إلى مكان البرج المائل وقرر إخلاء البرج من السكان.

قامت الوحدة المحلية بالاستعانة بلجنة فنية برئاسة الدكتور جورج وليم الأستاذ بكلية الهندسة لمعاينة البرج السكنى المائل بمدينة الفشن والمكون من 10 طوابق.

تلقي المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الفشن بلاغا صباح اليوم من أحد المواطنين يفيد ظهور ميل مفاجئ فى برج سكني .

وعلي الفور انتقل اللواء محمد تعيلب مساعد مدير الأمن والعقيد علاء عبدالدايم مأمور مركز الفشن والرائد عماد عثمان رئيس المباحث إلى مكان البرج، وتم غلق الشارع ومنع مرور المواطنين والسيارات أسفل البرج، لحين الانتهاء من معاينة البرج وإصدار قرار بشأنه.