محافظ بنى سويف يستقبل قافلة كرفان المناخ والبيئة دعما لاستضافة مصر cop27

بنى سويف ــ هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قافلة "كرفان المناخ والبيئة"، ضمن المبادرة الوطنية لتوعية النشء والشباب بقضايا التغيرات المناخية، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ويجوب خلال مسيرته عدد من المحافظات، دعماً لاستضافة مصر مؤتمر المناخ متعدد الأطرف cop27

وتضمنت مراسم استقبال القافلة، إطلاق المحافظ لإشارة بدء المبادرة التوعوية، والتي استهلها بزراعة شجرة أمام ديوان عام المحافظة ثم تسلم ماكيت يرمز إلى التغيرات المناخية، بجانب تنفيذ عرض رياضي يعبر عن قمة المناخ للمحافظة على البيئية، حيث تستهدف قافلة كرفان المناخ والبيئة تشجيع وتجفيز الشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعداداً لقمة المناخ المقرر استضافتها "نوفمبر المقبل" بمدينة شرم الشيخ.

وأثنى المحافظ على المبادرة، التي تستهدف رفع الوعي لدى النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، وشركاء التنمية الدوليين فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أشار المحافظ إلى الإجراءات والخطوات والنوعية التي نفذتها المحافظة في هذا الشأن في اطار الرؤية الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، حيث يجرى الاستعداد لإقامة مؤتمر التغيرات المناخية بمحافظة بني سويف والذي تشارك في تنفيذه بالتعاون المحافظة جامعات (بني سويف، النهضة، الجامعة التكنولوجية) وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيحقق كافة الجهود لتتبلور في صورة حلول وبدائل للآثار الناتجة عن التغيرات المناخية المحتملة، خاصة وأن بني سويف من أكثر المحافظات التي تضررت من آثار سلبية من التغيرات المناخية مثل سيول سنور، ارتفاع منسوب المياه الجوفية، عوامل النحر... وغيرها، وذلك دفع إلى أهمية الوصول إلى حلول جادة تساهم في الحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

ولفت المحافظ إلى قراره بتشكيل لجنة "برئاسته" لوضع خطة لاستعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة وإعداد المقترحات اللازمة للحد من خطورتها، حيث تضم اللجنة وتضمن في عضويتها نائب المحافظ "بلال حبش" مشرفا، ورؤساء جامعات (بني سويف والنهضة والجامعة التكنولوجية)، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبع، ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة والشباب والرياضة ومقرر اللجنة.

من جهته أضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، أن برنامج "كرفان البيئة والمناخ" يأتي ضمن مبادرة وطنية لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ ، حيث يقود الكرفان فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ،والتي بدأت الاثنين الماضي ، ويتم استضافتها فى أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات.

وتشمل المبادرة التي تعقد فعالياتها على مدار يومين "بمركزي شباب العبور وبهبشين" تنفيذ ورش فنية عن البيئة وتدوير المخلفات وتنفيذ أنشطة رياضية متنوعة ومسابقات وألعاب بيئية ، وتنفيذ مشروع تشجير ورفع مخلفات بيئية وحملة نظافة للاماكن المحيطة بالتعاون مع الوحدة المحلية وتنظيم حوار مجتمعي عن التغيرات المناخية، موضحا أن المبادرة تعتبر جهدا جماعياً وشاملاً للنهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي للأجيال القادمة.

شهد مراسم استقبال الكرفان حضور بلال حبش نائب المحافظ، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من مسؤولى الإدارات المركزية بمديرية الشباب والرياضة.



محافظ بني سويف يستقبل قافلة كرفان المناخ



محافظ بني سويف يستقبل قافلة كرفان المناخ



محافظ بني سويف يستقبل قافلة كرفان المناخ



محافظ بني سويف يستقبل قافلة كرفان المناخ