إعاقتها لم تمنعها من التفوق والتميز.. وكيل تعليم بنى سويف يكرم الطالبة مريم

بنى سويف هانى فتحى

كرم محمد عبد التواب وكيل تعليم بنى سويف الطالبة مريم محمود عفيفى بالصف الأول الإعدادى بمدرسة خاتم المرسلين وذلك لتفوقها العلمى وموهبتها وتميزها فى الأنشطة (الرسم وأعمال الخرز) رغم فقدها يديها، مؤكدا بأن إعاقتها لم تمنعها من التفوق والتميز وان الطالبة مريم بعزيمتها الصلبة وارداتها الحديدية تحدت الإعاقة واستطاعت أن تجعل لها مكانًا مميزًا بين زملائها.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بموهبة الطالبة مريم وأنها من النماذج الناجحة والقدوة متمنيا لها التفوق والازدهار، مشيرا إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تولى اهتماما بذوى الهمم وتسعى إلى مشاركتهم فى المجتمع

وأكدت مريم، أن الإعاقة جعلتها أكثر إصرارا على إثبات وجودها وأن الإعاقة لم تمنعها من أن تكون مبدعة وأنها تحب الرسم وأعمال الخرز.

كرم محمد عبد التواب وكيل تعليم بنى سويف الطالبة مريم محمود عفيفى بالصف الأول الإعدادى بمدرسة خاتم المرسلين وذلك لتفوقها العلمى وموهبتها وتميزها فى الأنشطة ( الرسم وأعمال الخرز ) رغم فقدها يديها، مؤكدا بأن إعاقتها لم تمنعها من التفوق والتميز وان الطالبة مريم بعزيمتها الصلبة وارداتها الحديدية تحدت الإعاقة واستطاعت أن تجعل لها مكانًا مميزًا بين زملائها

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بموهبة الطالبة مريم وأنها من النماذج الناجحة والقدوة متمنيا لها التفوق والازدهار، مشيرا إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها تولى اهتماما بذوى الهمم وتسعى إلى مشاركتهم فى المجتمع.

وأكدت مريم، أن الإعاقة جعلتها أكثر إصرارا على إثبات وجودها وأن الإعاقة لم تمنعها من أن تكون مبدعة وأنها تحب الرسم وأعمال الخرز.