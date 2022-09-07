محافظ أسيوط يعلن استمرار الأنشطة الفنية والثقافية بفرع مكتبة مصر العامة

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بفرع مكتبة مصر العامة الكائن بجوار المركز الثقافي الإسلامي بحي شرق أسيوط وسط إقبال جماهيرى منذ بدء التشغيل التجريبي، حيث استقبلت المكتبة عددا كبيرا من الزائرين خاصة من الشباب والأطفال لملء استمارات العضوية واستخراج الكارنيهات الخاصة بالتردد على المكتبة والاستعارة والإطلاع والاستفادة من الخدمات المقدمة بالمكتبة تزامناً مع الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمى خلال الأسابيع القادمة بالتعاون وبدعم إدارة صندوق مكتبات مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن المكتبة تعتبر مركزاً تنويرياً وصرحاً ثقافياً ضخماً لنشر العلم والثقافة والمعرفة يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية، بالاضافة إلى انطلاق مشروع "أتوبيس المكتبة المتنقلة" التابع لمكتبة مصر العامة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي بجميع أنحاء المحافظة وبقرى حياة كريمة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصري داعياً المواطنين وخاصة الشباب بالمشاركة والإهتمام بالجانب الثقافي والذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية مما يساعد علي بناء عقول بشرية وبناء الإنسان المصري.

وأوضحت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط إنه تم تنظيم العديد من ورش تعليم الرسم واظهار الابداع للاطفال من عمر 5 سنوات حتى 11سنة فضلاً عن الاستعداد لتنظيم ورش الترجمة بالتنسيق والتعاون مع المتخصصين في كافة المجالات مشيرة إلى أن العمل بالمكتبة يبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى الـ 3 عصراً على أن يتم فتح أبواب المكتبة خلال الفترة المسائية من الساعة 5 : 10 مساءاً وذلك أثناء فترة التشغيل التجريبي وذلك لتقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات حيث تم إنشاء مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة والتي سيتم تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية فضلاً عن انشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة حيث تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الإتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات فضلاً عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال.



ورشة رسم بمكتبة مصر العامة



ورشة رسم بمكتبة مصر العامة