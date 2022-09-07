محافظ أسيوط يعتمد قرار نقل 71 من وإلى مديرية التربية والتعليم لتكافؤ الفرص

أسيوط-هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، قرار نقل 71 من وإلى موازنة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بناءًا على صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء 2463 لسنة 2021 بنقلهم بدرجاتهم المالية وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين، والموظفين بكافة القطاعات المختلفة وحرصًا على سير العمل على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد قرارات الندب والاعادة الخاصة بالعاملين بمختلف القطاعات في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص .. جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية عدد 3284 قرار ندب واستمرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتربية والتعليم والزراعة ،والشباب والرياضة والطب البيطرى بأسيوط تنوعت ما بين الندب، والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقًا للقانون والوائح المنظمة لذلك ـ بالإضافة إلى الموافقة على 634 طلب اجازة متنوعة موجهاً بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

كان محافظ أسيوط ،قد وجه بتشكيل لجنة بكل مديرية من مديريات الخدمات بالمحافظة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك ،وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان ،وحرصًا على سير العمل.