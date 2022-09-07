لمنع دخول المركبات.. تركيب أعمدة داخل حديقة الصداقة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة الحدائق ومركز الإنتاج بتركيب عدد من الأعمدة داخل حديقة الصداقة، وذلك لمنع دخول التكاتك والمركبات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرية أبو الريش، بأعمال النظافة بنطاق قرية أبو الريش بنجع الحجعلاب وعمارات الصينين ومطلع كلية الهندسة من خلال الاستعانه بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان.

كما قام حى الصداقة الجديدة والفنيين بالحى بأعمال إزالة فورية فى المهد عبارة عن تعديات على مساحه 350 متر تقريبا وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بمتابعة أعمال النظافة بحى شرق وتم جلب تربة لمعالجة آثار الصرف الصحى بالسيل بجوار مسجد بحر.