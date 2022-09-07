طب بيطرى كفر الشيخ: حملات إرشادية عن الوقاية من مرض السعار

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عدداً من الندوات الارشادية بعدد من قرى مطوبس والرياض وقلين، ومدنها، عن مرض السعار وطرق الوقايه، وأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وأهمية الترقيم، والتسجيل، والتأمين على الماشية، لضمان حقوق الفلاح في حال حدوث أي نفوق وتقديم الدعم له، وأهمية الذبح داخل المجازر، ونبذه عن اللحوم، والأختام الحكومية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن الندوات التي تنظمها إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، لتوعية المزارعين بأهمية التحصين، وسبل الحفاظ على الماشية، وأهمية التأمين عليها، لحفظ حقوقه في الدعم، مؤكداً أن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وأنه تم تحصين 203 رأس ماشية، كما تم تنفيذ 250ندوة إرشادية بقرى ومراكز المحافظة،موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

وأضاف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تشهد قرى مراكز المحافظة ندوات إرشادية توعوية بحضور الدكتورة إيناس العبد، مدير ادارة الإرشاد البيطري، والدكتورة سحر عاطف مدير مركز الإرشاد الدولى، والدكتورة دنيا رجب ،إداره الوقاية بالمديريه، بالتعاون مع مديري الإدارات البيطرية بالمراكز، للتوعية بأهمية التحصين، والتأمين لضمان حقوق الفلاح فى الدعم، وأهمية الذبح داخل المجازر ونبذه عن اللحوم والأختام الحكوميه، وتمت المناقشة مع الجميع من الحضور، ولاقت الندوات استحسان المزارعين.



جانب من اعمال الارشاد



الحضور من المزارعين



الحضور بالندوات الارشادية