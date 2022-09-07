تحرير 162 محضراً تموينياً متنوعا للمخالفين من التجار بمدن ومراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس المدن على المحال المتعددة اليوم الأربعاء، من تحرير 162محضراً متنوعاً لأصحاب المحال المتعددة المخالفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، منهم 16 عدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر لحوم ضبط كميات منها مذبوحة خارج المجازر، وكميات مثلجة غير صالحة للإستخدام الآدمي، وتحرير 138 محضراً متنوعاً.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع الغذائية الغير صالحه، والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من أصحاب المحال لبيع السلع الغذائية والمحال الجزارة المخالفين، موجها الشكر للملتزمين من التجار، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للإستخدام الأدمى.



جانب من الحملة التموينية على محال الجزارة



حملات عل ى الاسواق بكفر الشيخ



جانب من متابعة حملات تموينية على الاسواق



التأكد من سلامة اللحوم