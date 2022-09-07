بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، 10 من العاملين بالجامعة والحاصلين على البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والذي عقد في الفترة من 4 - 6 سبتمبر الجاري.

وأشار الدكتور منصور حسن، أن البرنامج يشمل التدريب على كافة الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتأثيرها علي الدولة وانعكاسها على المواطنين والحوكمة والتنمية البشرية.

ووجه رئيس الجامعة رسالته إلى الحاصلين على تلك الدورة بضرورة نشر التوعية بين زملائهم من خلال المعلومات التي حصلوا عليها أثناء فترة التدريب، نظراً لما تمثله من أهمية لمكافحة كافة صور الفساد ونشر قيم النزاهة.

كما تسلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، درع المستشفيات الجامعية من الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف، وذلك تكريماً له على جهوده المبذولة ودعمه المستمر في تطوير المنظومة الطبية داخل المستشفيات الجامعية، وتوفير كافة أشكال الدعم للتوسعات التي تتم داخل المستشفيات والإنشاءات الجديدة لخدمة أهالي المحافظة.

من جانبه، جدد الدكتور منصور حسن، تأكيده على دعم المنظومة الطبية داخل الجامعة لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي المحافظة، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، لافتاً أن المستشفيات الجامعية شهدت عدداً من التوسعات والافتتاحات في الآونة الأخيرة بلغت تكلفتها ما يزيد عن 210 مليون جنيه، حيث شملت تلك الافتتاحات مستشفى الأورام والحروق، ومحطة توليد وإنتاج الأكسجين الطبي الفريدة من نوعها على مستويات كافة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى المبنى المستقل العيادات الخارجية، ومبنى التموين الطبي.



رئيس جامعة بني سويف يستقبل العاملين الحاصلين على برنامج مكافحة الفساد