رئيس جامعة بنى سويف يطمئن على صحة موظفة بعد تعرضها لحادث أليم

بنى سويف ــ فريق المحافظات

قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بزيارة إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لمها ماهر الموظفة بكلية الآداب بعد تعرضها لحادث أليم.

واطمئن الدكتور منصور حسن على الحالة الصحية لها من الأطباء المعالجين، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلها للشفاء التام، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للعاملين، معرباً عن خالص تمنياته لها بالشفاء العاجل.

كما تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، أقسام مستشفيات جامعة بنى سويف وذلك للاطمئنان على توافر المستلزمات وتواجد النوبتجية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على المستشفى، رافقه خلال الجولة الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف.

واطمئن الدكتور منصور خلال جولته داخل المستشفى على انتظام تواجد الأطباء والأطقم التمريضية، وانضباط جدول المناوبات لتكون كل الأقسام على أعلى جاهزية لاستقبال المرضي، ولتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوي للمواطنين المترددين على كافة أقسام المستشفى.

وفتح رئيس الجامعة حوارا مع المرضى وذويهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشدداً على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والسرعة، وتوفير ما يلزم لهم من خدمات في أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.