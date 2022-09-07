حياة كريمة.. حصر الشوارع والتجمعات المتبقية لتنفيذ مشروع الصرف بأسوان

أسوان - صلاح المسن

عقد بمقرالوحدة المحلية لقروى أبوسمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان اجتماعاً تنسيقياً، لحصر الشوارع والتجمعات والامتدادات، التي لم يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها فى نطاق قرى الوحدة، استعداداً لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بها بحضور مهندس مسئول من دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء وممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بنصر النوبة، وإدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة، ومشرف شركة المقاولون العرب المنفذه لأعمال الصرف بقري ابوسمبل وتوشكى غرب وتوشكى شرق.

كما حضر مشرف الشركة المنفذه للمشروع الصرف الصحي بقريتى قسطل وتوماس وعافيه، وتم عمل محضر بالشوارع والتجمعات والامتدادات وإجراء المعاينات اللازمة من قبل كافة الجهات المختصة لمواقع العمل قبل البدء في تنفيذ الأعمال، وقيام الشركات المنفذة بالتنسيق اللازم للأعمال لتلافي أي تلفيات أو أضرار، وكذلك العمل على إعادة الشئ لأصله بعد إنتهاء الأعمال لادراجها ضمن الأعمال فى الفترة المقبلة.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها: موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية واتقان مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .