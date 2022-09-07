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"تعليم أسوان": جاهزية 1460 مدرسة بمختلف المراحل للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:00 ص
"تعليم أسوان": جاهزية 1460 مدرسة بمختلف المراحل للعام الدراسى الجديد مدرسة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، استعداد المديرية المبكر لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، بعد أن تم تجهيز عدد من المدارس الجديدة والمطورة لاستقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خاصة تلك الموجودة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 1460 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية جاهزة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، وتضم 10 آلاف و334 فصلاً دراسياً، بعد أن تم الانتهاء منها سواء من حيث الإنشاء أو الإحلال والتجديد الكلى والجزئى أو رفع الكفاءة أو التوسعات أو الصيانة الشاملة أو البسيطة المدرجة ضمن حياة كريمة أو بالمواقع الأخرى لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات.

وأشار "لطفى"، إلى أنه يتوازى مع هذه الأعمال، تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالى والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "اتحضر للأخضر"، لتكون المدارس عبارة عن صروح جمالية وحضارية لبدء العام الدراسى بشكل راقى يحفز الطلاب على الجدية والجد والاجتهاد فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.


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