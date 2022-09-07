الكنيسة الأرثوذكسية تودع الأنبا إيساك ونقل الجثمان لـدير القديس مكاريوس

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم صلاة القداس والجنازة لجثمان الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، والذى رحل عن عمر بلغ 85 سنة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.

وأعلنت الكنيسة الارثوذكسية، أنه بعد انتهائه صلاة القداس والجنازة، سوف يعود الجثمان إلى دير القديس مكاريوس بجبل القلالى ليُدفَن هناك.

وقد ولد الأسقف الراحل يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب فى دير السريان يوم 4 يناير 1964 ورسم فى رتبة خورى إبيسكوبوس (مساعد أسقف) فى 18 يونيو 1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014، حصل على بكالوريوس العلوم سنة 1960،كان من كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت بالزقازيق، جاء إلى الدير فى 11 أغسطس 1963 م، ورُسِمَ قسًا فى 25 يونيو 1967،نال رتبة القمصية عام 1968

وانتدبه قداسة البابا كيرلس السادس للذهاب الإكليريكية ليكون أب اعتراف للطلبة هناك للصلاة فى كنيسة العذراء بقصرية الريحان، واستمر هكذا حتى الإجازة الصيفية ثم بعدها طلب الرجوع لديره، ثم انتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة كوكيل البطريركية خلال سبتمبر 1974 - إبريل 1975 م.

وخدم عدة كنائس داخل مصر وخارجها: فى الإسكندرية - الخرطوم (السودان) - ليبيا - لندن - أمريكا (سان فرانسيسكو San Francisco) - كندا

وبالاتفاق مع قداسة البابا تواضروس الثانى والانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بدأ الأنبا إيساك الخورى ابيسكوبوس بمعاونة نيافة الأنبا باخوميوس فى الخدمة بالإيبارشية، وذلك فى تدبير دير القديس مكاريوس السكندرى فى البحيرة بعد اعتراف الكنيسة به عام 2014، وقبل ترقيته لرتبة الأسقفية، كان هو الوحيد حينها فى المجمع المقدس الذى يحمل رتبة خورى إبسكوبوس.



صلاة جناز الانبا ايساك (1)



صلاة جناز الانبا ايساك (2)