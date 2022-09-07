اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:50 ص
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الكنيسة تقيم صلوات تجنيز الأنبا إيساك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:00 ص
الكنيسة تقيم صلوات تجنيز الأنبا إيساك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الأنبا إيساك الأسقف العام
كتب: محمد الأحمدى

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تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات تجنيز الأنبا إيساك الأسقف العام اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية. 
 
وأوضحت الكنيسة فى بيان رسمى لها أن القداس الإلهي يقام بحضور جثمان الراحل من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا، وفي الثانية عشرة منتصف الظهر يقام التجنيز، وبعد انتهائه يعود الجثمان إلى دير القديس مكاريوس بجبل القلالي ليُدفَن هناك.
 
وأعلنت الكنيسة صباح اليوم رحيل الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى عن عمر بلغ 85 سنة بعد أنقضى فى حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.
 
وولد الأب الأسقف الجليل يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب فى دير السريان يوم 4 يناير 1964 ورسم فى رتبة خورى إبيسكوبوس (مساعد أسقف) فى 18 يونيو1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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