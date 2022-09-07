اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصومال: مقتل 50 عنصرا من ميليشيات "الشباب" خلال اشتباكات بمحافظة هيران

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:50 ص
الصومال: مقتل 50 عنصرا من ميليشيات "الشباب" خلال اشتباكات بمحافظة هيران الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت قوات الجيش الصومالي، مقتل 50 عنصرا من ميليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، جراء اشتباكات عنيفة جرت اليوم الأربعاء، بين قوات الجيش والقوات المحلية المعروفة بـ”معويسلي” من جهة وبين ميليشيات الشباب في منطقة عيلي التابعة لمديرية محاس بمحافظة هيران.

وأوضحت القوات، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن الاشتباكات بدأت بعد أن شنت الميليشيات الإرهابية هجوما مباغتا على منطقة عيلي حيث كانت القوات المحلية تتمركز هناك، وضبطت القوات الحكومية والمحلية عددا من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

 


الصومال

ميليشيات الشباب

محافظة هيران

الارهاب



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