اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:29 م
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الصحة توجه رسالة عاجلة حول الإصابة بالسعار.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:23 م
الصحة توجه رسالة عاجلة حول الإصابة بالسعار.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه في حالة التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار، يرجى التوجه فورًا للمستشفى للحصول علي المصل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المصل المضاد للسعار متوفر بالمجان من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
 
ودعت الوزارة بضرورة تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان، بالإضافة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد السعار، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن داء الكلب أو السعار مرض فيروسى يمكن الوقاية منه باللقاحات وأخذ التدابير الوقائية.
 
ومرض السعار هو مرض فيروسي ينتقل دائمًا تقريبًا عن طريق عضة حيوان مصاب، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال، لكي ينجح العلاج يجب إعطاؤه قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء.
 
السعار
السعار
 
 
 

الصحة

السعار

فيروس السعار

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