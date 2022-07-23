معاون محافظ الفيوم: قتل كلب مصاب بالسعار عقر 14 طفلا في مركز طامية

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم قتل كلب مصاب بالسعار بعدما عقر 14 طفلا في مركز طامية بمحافظة الفيوم.

ولفت معاون المحافظ إلي ان جميع الأطفال تم عمل الاسعافات اللازمة لهم وغادروا المستشفي وحالتهم مستقرة لافتا إلي انه هناك بعض الإجراءات الجاري تنفيذها لمكافحة الكلاب الضالة التي تشكل خطورة، حيث ترأس المحافظ عدد من الاجتماعات الفترة الأخيرة لتنسيق لهذا الشأن وهناك حملة مكبرة تعمل الآن لتطعيم الكلاب بالمحافظة بالكامل وخاصة المناطق الحدودية بالتنسيق مع المجتمع المدني والصحة والطب البيطري.

كان 14 أطفال بقرية دار السلام بمركز طامية فوجؤا أثناء لهوهم بالشارع بكلب ضال يجري خلفهم وتمكن من عقرهم في أماكن متفرقة باجسادهم وتم نقلهم الي العيادات والوحدات الصحية ومستشفى طامية المركزي وإعطائهم التحصينات اللازمة

ومن جانبه عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي الصحة، والطب البيطري، وممثلي الجمعيات الأهلية، لبحث ومناقشة أفضل السبل لتحصين الكلاب الضالة، وتوفير التطعيمات الخاصة بالعقر والسعار لمواجهة انتشار المرض.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة هانم عبد الرؤف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذة دينا ذو الفقار مسئول جمعية الرفق بالحيوان، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى الإدارات الصحية.

خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة، مراكز المعقورين على مستوى المحافظة، والخدمات التي تقدمها المراكز للمترددين عليها، كما استمع المحافظ، لجهود الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تحصين الكلاب الضالة خلال الفترة الأخيرة.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان شامل ودقيق، بالمناطق التى تم رصد حالات العقر بها، لتحديد أولويات التحصين الجماعى للكلاب الضالة، وإعداد فرق من الطب البيطرى والمجتمع المدنى وتدريبها على أعلى مستوى، للمشاركة بفاعلية فى حملات التحصين.

وأكد "الأنصاري" علي تكثيف حملات التوعية وحملات طرق الأبواب، لنشر رسائل توعوية لأهالي المناطق المستهدفة بالتنسيق مع فئات المجتمع المدنى، ومخاطبة كليتي الطب البيطرى بجامعتي القاهرة وبنى سويف للاستعانة بطلابهم في هذا الشأن، لافتاً إلي توفير كميات من اللقاحات والخدمات العلاجية للمصابين، مع توسيع نطاق العمل بالمناطق المستهدفة، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لزيادة جرعات تحصين الكلاب الضالة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكداً على أهمية وجود خريطة واضحة المعالم للمناطق التي تم رصد أكبر عدد لحالات عقر الكلاب الضالة بها خلال الفترة الماضية، وخاصة الأماكن الحدودية وأماكن البؤر، وتشكيل فرق عمل لمسح هذه المناطق بالكامل.