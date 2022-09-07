الرئيس السيسى يؤكد تطلعه لمزيد من التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، "أوديل رينو" باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر، ومعرباً عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية.

من جانبها، أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدة بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، فى ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.