إخلاء سبيل 18 متهما بواقعة التجمع حول مزرعة بكفر شكر عقب مقتل شاب

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ثروت عامر وعضوية المستشارين خالد حلمى وشريف السباعى، تأييد قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل 18 متهما، بضمان مالى لكلا منهم فى واقعة حرق وإتلاف وإطلاق أعيرة نارية بإحدى المزارع فى إحدى قرى مركز شرطة كفر شكر فى محافظة القليوبية.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن والمرفقه بالقضية أن حقيقة الواقعة هى تجمع عدد من أفراد عائلة شاب يدعى " س ا م "، 21 سنة عقب قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية علية ما أدى إلى وفاتة وفروا هاربين وقام الجناة بالاختباء فى مكان ملحق بإحدى المزارع محل واقعة الاتلاف.

وعلى إثر ذلك تجمع المواطنين أمام المزرعة وحضرت الأجهزة الأمنية وتم إلقاء القبض على 18 شخصا وتم حبسهم على ذمة القضية فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المتورطين فى واقعة قتل الشاب.

كانت أجهزة أمن القليوبية تلقت بلاغا بمصرع شاب أثر قيام شخصان باطلاق أعيرة نارية وفروا هاربين، تم على الفور ملاحقة الجناة وتم ضبطهم ونقل المجنى علية للمستشفى فيما تجمع مجموعة من أهلية المجنى عليه وأهالى قريتة وطاردوا المتهمين إلى مكان اختباءهم واتلفوا بعض الممتلكات ونجحت أجهزة أمن القليوبية فى السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية، بينما شهدت الواقعة حريق معلف ومنزلين وسرقة عجول المعلف وإضرام النار فى المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية.

فرضت قوات الأمن طوقًا "كردون أمني" فى مدخل القرية وتم القبض على 18 شخصا من المتسببين فى تجمع المواطنين.